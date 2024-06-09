У Житомирському ТЦК розповіли про причину травм чоловіка, який помер у лікарні після ВЛК
Джерело:Житомирський ТЦК
Житомирський обласний ТЦК та СП повідомив причини смерті у лікарні чоловіка, якого до цього привезли на ВЛК. Там зазначили, що він отримав травми після епілептичного нападу.
Попередньо, саме внаслідок травм, отриманих під час нападу, військовозобов'язаний і помер. Слідчі, які проводили експертизу, зазначили, що жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося.
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Що сталося у Звягельському ТЦК
Як стало відомо, 28 травня військовозобов’язаного Сергія К. доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. Зазначається, що громадянин був п'яним, тому працівники військкомату ухвалили рішення відправити його додому.
Однак сам Сергій попросив залишитися в розташуванні роти охорони. Він апелював тим, що проживає сам і погано почувається через вживання алкоголю. За кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися.
Зранку 29 травня у Сергія К. трапився перший епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу спиною, вдарився головою. Йому була надана домедична допомога, викликали "швидку". Невдовзі стався другий епілептичний напад. Лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобов’язаного,
– розповіли у ТЦК,
Чоловік провів у лікарні 4 дні. Як розповіли у ТЦК, 2 червня до них надійшло повідомлення про смерть чоловіка. Попередньо встановлено, що травми Сергій отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги.
Вказані події зареєстровані в ЄО Звягельського РВП, відомості внесені до ЄРДР.
Що відомо про ситуацію в ТЦК
- Раніше у ТЦК пояснювали, що епілептичний напад у чоловіка був спричинений тривалим вживанням алкоголю. За словами свідків, за декілька днів до нападу військовозобов'язаний зловживав спиртним і був з ознаками легких травмувань. Слідча група, яка прибула на місце інциденту, кваліфікувала подію як самокаліцтво.
- Журналісти з'ясували, що загиблим після візиту до Звягельського ТЦК був 32-річний Сергій Ковальчук. Як розповіли лікарі, у чоловіка діагностували "закриту черепно-мозкова травму, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічну внутрішньочерепну гематому, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонію, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами". Чоловік надійшов до лікарні у стані коми. Родичі зазначили, що не вірять у природність смерті.
- Сергій Ковальчук був звільнений від військової служби через те, що хворів на епілепсію. Сусіди чоловіка повідомили, що він проживав один, мав сезонну роботу на сусідній лісопилці та заробляв на життя, допомагаючи людям.