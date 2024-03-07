В Ужгороді учень 10 класу помер прямо на уроці: його реанімували протягом 2 годин

Трагедія трапилася в одному з навчальних закладів Ужгорода. Там під час уроку раптово помер учень 10-го класу

Наразі поліція встановлює обставини моторошного інциденту.

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Смерть учня у школі

Першим про трагедію повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, це сталося в Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті Закарпатської обласної ради. Серед місцевих цей навчальний заклад більше відомий як "ужгородський ліцей".

Посеред уроку одному з учнів 10-ого класу раптово стало погано. Медики не змогли його врятувати.

Співчуття родичам та близьким дитини,

– написав Глагола.

Це була фізкультура

Пізніше у поліції розповіли подробиці інциденту. За даними слідчих, школяр відчув себе погано і згодом втратив свідомість під час уроку фізкультури.

Хлопцеві одразу викликали швидку допомогу. Втім, дві години реанімаційних заходів, на жаль, не дали результату. Підліток помер.

У навчальному закладі тривають слідчі дії. Правоохоронці для розслідування справи також очікують на експертизу, яка вкаже на причину смерті підлітка.

Застрелив однокласника на уроці

Восени інша трагедія трапилася на Прикарпатті. Там учень 9 класу випадково застрелив свого однолітка. Це сталося на заняттях зі стрільби.

Як з'ясували слідчі, урок проходив прямо у коридорі усупереч правилам безпеки. Під час заняття дев'ятикласник, перезаряджаючи пневматичну гвинтівку, ненавмисно влучив в іншого учня.

Куля калібру 4,5 міліметри поцілила в область грудної клітки. Від отриманої травми 14-річний хлопець помер ще до прибуття медиків. Відомо, що коли це відбувалося, вчителя не було поряд з дітьми.

Тому 60-річного викладача затримали за статтями про вбивство через необережність та неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього.