Тіло лежало посеред аварійної смуги: у Косово виявили мертву українку
Джерело:Kallxo
На дорозі у Косово виявили тіло молодої дівчини з Черкаської області. Їй було всього 22 роки
Про це пишуть місцеві ЗМІ. Вони зазначають, що загибла дівчина переїхала до Косово менш як пів року тому – причиною стала війна в Україні.
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Смерть українки
Ввечері 21 лютого правоохоронці Косово помітили на аварійній смузі траси Ферізай – Пріштіна тіло молодої українки. Виявилося, що жертва – це українка родом з Черкаської області. Зазначається, що дівчині з ініціалами О.К. було 22 роки.
Регіональні слідчі косовської поліції за погодженням із прокурором виїхали на місце події, і медична бригада констатувала її смерть. Прокуратура спільно з усіма іншими відповідними структурами працює над з'ясуванням обставин цієї смерті,
– повідомили у ЗМІ.
За розпорядженням прокурора тіло жертви було відправлене на розтин до Інституту судової медицини у Пріштіні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про "Дорожньо-транспортну пригоду зі смертельним наслідком".
Місце, де знайшли загиблу українку: дивіться відео
Як пишуть ЗМІ, дівчина переїхала до Косово у жовтні минулого року через війну. Вона прибула у країну сама, звернувшись за допомогою до Департаменту у справах громадянства, притулку та міграції.
При собі жінка не мала мобільного телефону. Його знайшли у квартирі українки у Приштині, яку вона орендувала. У виданні пишуть, що в жертви були травми обличчя та зламана нога, що, ймовірно, стали наслідком удару автомобіля.
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