Стеження не було, а на тілі знайшли травми: Клименко розповів про розслідування загибелі Шишова

У Києві 3 серпня знайшли повішеним лідера "Білоруського дому" Віталія Шишова. Міністерство внутрішніх справ розпочало брифінг щодо цієї справи.

Глава Нацполіції Ігор Клименко розповів, що основні версії, які розглядають правоохоронці, є самогубство та умисне вбивство.

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Як зник Шишов

З'ясували, що 2 серпня о 8:58 Шишов вийшов зі свого будинку у Києві. Він жив на вулиці Бударіна. Його співмешканка близько 15:00 повідомила, що Віталій не повернувся додому.

Що знайшли біля Шишова

Біля тіла Шишова знайшли мобільний телефон, також був чийсь слід. Поруч стояли пеньки.

Висота від зашморгу до землі становила 3 метри 8 сантиметрів. Висота першого пенька – 60 сантиментрів, другого – 50. Поруч був ще один такий самий пеньок. Зріс Віталія був 185 сантиметрів. Мотузка була складена у 4 шари.



Що знайшли біля тіла Шишова / Скриншот з відео



Місце трагедії / Скриншот з відео

Травми активіста

Клименко розповів про травми Шишова. У нього була здерта шкіра на нозі, садини на лівому коліні та на грудях, а також потертя на верхній частині губи.

Експертиза визначить, чи були це сліди від побиття.

Чи стежили за Шишовим

Правоохоронець розповів, що перевірили всі можливі звернення щодо стеження за Шишовим.

Таких звернень не було ні в цьому, ні в минулому році,

– сказав Клименко.

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