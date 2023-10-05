Перед смертю Пригожин за порадою урядовця змінив начальника своєї охорони

Євгеній Пригожин незадовго до своєї смерті змінив начальника служби безпеки за порадою урядовця. Службу очолив Міхаіл Ватанін, який тепер повністю контролює єдиного спадкоємця воєнного злочинця – Павла Пригожина.

Незадовго до своєї смерті Пригожин звільнив начальника служби безпеки Владіміра Рижакова, який багато років обіймав цю посаду й призначив Міхаіла Ватаніна. Про це повідомляють російські журналісти.

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Що відомо про Ватаніна

Міхаіла Ватаніна Пригожину порекомендував Алєксандр Смирнов. Смирнов – колишній начальник кримінальної міліції Санкт-Петербурга, який згодом став федеральним інспектором міста. Також він працював в АП РФ, ФСВП і є співробітником російського уряду. Раніше він вважався провідником ідей Пригожина в АП РФ, а з початку повномасштабної війни активно допомагав у просування плану Пригожина щодо вербування ув'язнених у колоніях.

Цікаво, що Ватанін, коли прийшов на посаду голови охорони, повністю змінив весь склад бійців. Можливо, саме це стало причиною смерті глави ПВК "Вагнера".

Натомість колишній начальник охорони Рижаков просто загадково зник. Одні вважають, що він вже також мрець, а інші – що Рижаков пішов на "глибоке дно", побоюючись за своє життя, адже знає абсолютно все про темні справи Пригожина та його оточення.

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