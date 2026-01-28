ЗМІ писали, що в Києві жінка нібито замерзла у власній квартирі: у КМДА відреагували
- Київська міська державна адміністрація та поліція спростували інформацію про смерть жінки від переохолодження у Києві, зазначивши, що причина смерті була хронічна ішемічна хвороба серця.
- Місцева влада закликала користувачів соцмереж та медіа користуватися перевіреними офіційними джерелами, уникаючи поширення маніпулятивних повідомлень.
У мережі поширили інформацію про жінку, яка нібито замерзла у власній квартирі. Міська влада запевнила, що такі повідомлення не відповідають дійсності.
На чутки щодо смерті жінки у власній квартирі через переохолодження відповіли в Київській міській державній адміністрації.
Дивіться також Тепло буде, але не як раніше: експерт сказав, скільки триватиме відновлення ТЕЦ
Що писали про смерть жінки у власній квартирі в Києві?
Російськомовне інтернет-видання "Новая газета. Европа" повідомило про загибель жінки через переохолодження у квартирі на столичному Подолі. У КМДА, а також у поліції Києва спростували інформацію.
Правоохоронці пояснили, що подія відбулася близько двох тижнів тому. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його підтоплює сусідка зверху. Під час аварійного відкриття дверей поліцейські виявили 88-річну жінку без ознак життя. Приміщення квартири було сухим, за виключенням ділянки на кухні через порушення герметичної системи трубовідводу.
Тіло жінки було направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановила, що смерть киянки настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця,
– наголосили в поліції.
Своєю чергою, в КМДА закликали представників медіа та користувачів соцмереж користуватися перевіреними офіційними джерелами та утримуватися від поширення емоційних, маніпулятивних і недостовірних повідомлень.
Що зараз відбувається в Києві?
Нагадаємо, що через постійні обстріли росіян у столиці спостерігаються проблеми з теплом, водопостачанням та світлом. Президент України Володимир Зеленський заявив про надзвичайно складні обставини в Києві, де понад 1200 будинків залишаються без опалення, і закликав діяти швидше.
Також міський голова столиці Віталій Кличко пояснив, що найгостріша ситуація з перебоями у постачанні тепла, води та електроенергії спостерігається на Троєщині, де без базових послуг залишаються близько 600 будинків.