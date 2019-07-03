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      Смерть 3-річної дівчинки від побоїв на Харківщині: у справі з'явились двоє поліцейських

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      У справі жорстокого вбивства дитини на Харківщині з'явились поліцейські
      У справі жорстокого вбивства дитини на Харківщині з'явились поліцейські / Ілюстративне фото

      Прокуратура підозрює двох інспекторів з ювенальної превенції поліції у службовій недбалості, яка призвела до смерті 3-річної дівчинки в місті Куп'янськ на Харківщині.

      За даними слідства, до райвідділку поліції неодноразово зверталася бабуся 3-річної дівчинки, повідомляє прокуратура Харківської області.

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      Вона розповідала про можливу загрозу життю та здоров’ю її онуки, бо матір та вітчим ставились до дитини жорстоко. Однак жодну із заяв бабусі не розглянули належним чином.

      Так, 25-річна інспекторка поліції припинила розгляд одного з таких звернень після формальних пояснень матері дитини. При цьому, вона не перевірила доводів заявниці, не з’ясувала соціально-побутових умов, в яких проживає дівчинка, та не повідомила відповідні органи та служби у справах дітей про можливий факт загрози її здоров’ю,
      – йде мова у повідомленні.

      Водночас 21-річний ювенальний інспектор обмежився телефонною розмовою з вітчимом та провів кілька рейдів із соціальними службами. Однак двері будинку їм не відчиняли.

      Відповідно до вимог законодавства, поліцейський мав негайно встановити перебеування дівчинки, що постраждала від домашнього насильства, та ініціювати питання про вилучення її з сім’ї.

      Намагаючись припинити знущання над онукою, бабуся забрала дівчинку з родини та привезла до лікарні. Медики зафіксували на тілі дитини численні забої та синці. За цим фактом розпочали кримінальне провадження.

      "Слідчий у провадженні двічі надавала доручення ювенальному інспектору щодо перевірки умов проживання малолітньої, допиту батьків тощо. Однак жодне з цих доручень не було виконано", – повідомляють у прокуратурі.

      Коли чергове побиття дівчинки стало фатальним?Дитина загинула 24 вересня вересні 2018 року. Батьки лише за кілька годин викликали медиків та намагалися приховати справжню причину смерті. Розслідування з’ясувало, що вітчим регулярно «виховував» дитину кулаками.

      Її мати дитини намагалася видати скоєне за нещасний випадок і заявила, що донька нібито вдавилася яблуком. Однак експертиза показала, що причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма, яка супроводжувалася крововиливом з подальшим набряком головного мозку. Окрім того, на тілі та обличчі померлої дівчинки виявлені численні садна та синці, що свідчить про систематичне знущання над дитиною.

      Тепер 30-річній жінці та її 40-річному співмешканцю інкримінується катування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та умисне заподіяння смерті дитині. За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі. Крім того, підозрювані працівники поліції відсторонені від посади та перебувають під домашнім арештом.

      ОСТАННІМ ЧАСОМ УКРАЇНУ СКОЛИХНУЛА НИЗКА ЖАХЛИВИХ СПРАВ, ЯКІ СТОСУВАЛИСЯ ДІТЕЙ
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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Поліція Новини Харкова Розслідування Новини політики
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