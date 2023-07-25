Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: водію повідомили про підозру

Водію, який збив військовослужбовців на блокпосту у Києві, повідомили про підозру.

Прокурори повідомили про підозру водію автомобіля, який в ніч на 25 липня збив двох військовослужбовців. Одного з них на смерть.

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Горе-водію повідомили про підозру

Смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці. Слідство встановило, що водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському під час комендантської години, наїхав на військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту.

Один військовий від отриманих травм помер, другого госпіталізували у важкому стані. Крім цього, водій протаранив ще один автомобіль, у якому теж перебував військовий. Третій військовослужбовець зазнав легких тілесних ушкоджень, лікарі надали йому допомогу.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру водію автомобіля "Volkswagen" за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще двоє травмовано (ч. 2 ст. 286 КК України),

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зазначимо, що правоохоронці затримали водія на місці в порядку ст. 208 КПК України.

Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння

Поліція перевірила водія на стан сп'яніння з допомогою "Драгера", проте він не виявив алкоголю. Далі ще мають провести експертизи, щоб встановити, чи не був водій під наркотиками.

Наразі вирішується питання щодо обрання водію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Якщо провину водія доведуть, то йому загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого.

Нагадаємо, що це не перша смертельна ДТП на блокпосту у Києві. 25 травня суддя Олексій Тандир збив на блокпосту військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка. Від отриманих травм нацгвардієць, на жаль, помер.