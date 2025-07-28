На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської поза службою

У Новоселиці Чернівецької області сталася смертельна ДТП 28 липня. Від удару загинула пасажирка.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

Дивіться також В Одесі у ДТП потрапив заступник начальника патрульної поліції області: що відомо

Що відомо про аварію?

До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі працівниці поліції на вулиці Центральній у Новоселиці 28 липня. За кермом автівки була поліцейська, яка перебувала поза службою.

Попередньо встановлено, що 34-річна співробітниця поліції, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, допустила зіткнення з огорожею,

– зазначили в поліції.

Унаслідок аварії 35-річна пасажирка транспортного засобу загинула на місці події, тіло направлено на судово-медичну експертизу. Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх доставлено до лікарні. Також, ще одну 32-річну пасажирку медики оглянули, вона госпіталізації не потребувала.

Після повідомлення на місце події одразу виїхало керівництво поліції Буковини, співробітники Управління головної інспекції ГУНП в Чернівецькій області, слідчо-оперативна група відділення поліції №6 (міста Новоселиця) ЧРУП та працівники Державного Бюро розслідувань.

Досудове розслідування обставин смертельної ДТП проводитиме Територіальне управління ДБР, розташоване у Хмельницькому.