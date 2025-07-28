На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської поза службою
- 28 липня у Новоселиці Чернівецької області сталася смертельна ДТП за участю поліцейської, яка була поза службою, внаслідок якої загинула 35-річна пасажирка.
- Поліцейська на автомобілі Volkswagen Tiguan зіткнулася з огорожею, в результаті чого водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали травми, а досудове розслідування веде Територіальне управління ДБР у Хмельницькому.
У Новоселиці Чернівецької області сталася смертельна ДТП 28 липня. Від удару загинула пасажирка.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.
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Що відомо про аварію?
До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі працівниці поліції на вулиці Центральній у Новоселиці 28 липня. За кермом автівки була поліцейська, яка перебувала поза службою.
Попередньо встановлено, що 34-річна співробітниця поліції, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, допустила зіткнення з огорожею,
– зазначили в поліції.
Унаслідок аварії 35-річна пасажирка транспортного засобу загинула на місці події, тіло направлено на судово-медичну експертизу. Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх доставлено до лікарні. Також, ще одну 32-річну пасажирку медики оглянули, вона госпіталізації не потребувала.
Після повідомлення на місце події одразу виїхало керівництво поліції Буковини, співробітники Управління головної інспекції ГУНП в Чернівецькій області, слідчо-оперативна група відділення поліції №6 (міста Новоселиця) ЧРУП та працівники Державного Бюро розслідувань.
Досудове розслідування обставин смертельної ДТП проводитиме Територіальне управління ДБР, розташоване у Хмельницькому.