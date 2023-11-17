Смертельна ДТП у Києві: п'яну 20-річну водійку та її знайомого взяли під варту
Джерело:Київська міська прокуратура
У Києві дівчина у стані алкогольного сп'яніння сіла за кермо. Ба більше, у 20-річної водійки не було прав. Через її дії загинули двоє людей.
Київська міська прокуратура 17 листопада повідомила, що за її клопотанням взяли під варту 20-річну дівчину, що керувала Audi напідпитку та без прав. Також було взято під варту знайомого цієї водійки.
До теми Напідпитку і без прав: у Києві 20-річна дівчина скоїла смертельну ДТП
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Смертельна ДТП сталася 14 листопада на вулиці Старокиївській. Як встановило слідство, власник Audi дозволів 20-річній дівчині керувати його автівкою напідпитку та без прав. Ця водійка виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Toyota. В результаті водій Toyota та його пасажир загинули на місці.
Стало відомо, що власник Audi на той момент перебував у своїй автівці як пасажир. Після зіткнення автівок 20-річна дівчина та її знайомий втекли з місця ДТП й почали переховуватися від правоохоронців. Однак їх знайшли, повідомили їм про підозру та затримали.
Дівчина та її знайомий вже мали проблеми з законом
20-річна водійка не вперше сідає за кермом п'яною. У червні 2023 року через водіння напідпитку суд позбавив її права керування транспортними засобами строком на 1 рік.
Власник Audi, який пустив цю дівчину за кермо, проходить у статусі підозрюваного у ще одній кримінальній справі за фактом створення та керівництва злочинною організацією, з втягненням неповнолітніх у протиправну діяльність, з метою заволодіння коштами громадян країн-членів ЄС через незаконні Call-центри.
У березні 2023 року цього чоловіка вже брали під варту. У червні цього ж року його звільнили після внесення застави у розмірі 724 000 гривень.
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