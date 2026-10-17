На Київщині прокурор ОГП збив пішохода на смерть і залишив місце аварії: його затримали

Прокурора Офісу Генерального прокурора затримали за підозрою у скоєнні смертельної ДТП поблизу селища Ставище на Київщині. Після наїзду на пішохода водій, за попередніми даними, залишив місце аварії.

ДТП сталася ввечері 15 жовтня 2026 року. Під колеса автомобіля Renault потрапив 36-річний чоловік, який від отриманих травм загинув. Його тіло виявили вранці 16 жовтня біля зупинки громадського транспорту неподалік траси М-05. Про це розповіли в Офісі генпрокурора.

Що відомо про затримання прокурора?

Того ж дня прокурор звернувся до правоохоронців і повідомив про свою причетність до аварії.

Він також вказав, де перебував автомобіль, на якому, ймовірно, збили пішохода. Прокурора затримали.

На момент ДТП він перебував у відпустці для догляду за дитиною та не виконував службових обов'язків.

Йому готують повідомлення про підозру в порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини.

За цією статтею передбачена кримінальна відповідальність. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавн в ДТП на Харківщині загинула Ольга Крівогуб, яка в лютому єдина вижила після російського удару по Богодухову. Тоді вона втратила чоловіка і трьох дітей. Її семимісячна донька, яка перебувала в машині під час аварії, потрапила до реанімації.

За даними поліції, водійка не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя та врізалася в дерево. Жінка померла дорогою до лікарні.