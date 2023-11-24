Смертельна ДТП поблизу Ірпеня: один загиблий та двоє постраждалих у лікарні

24 листопада 2023, 12:33
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Джерело:

Поліція Київщини

По дорозі до Києва сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіштовхнулось два транспортних засоби однієї марки.

На Київщині зіштовхнулись два Mercedes. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих, які перебувають у лікарні.

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21-річний хлопець загинув на місці

Подія сталась близько 8 години в селі Романівка, що поблизу Ірпеня. Як попередньо встановили правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини, автомобіль Mercedes темного кольору, під керуванням 29-річного чоловіка, рухався в напрямку Києва.

У цей час світле авто такої ж марки, під керуванням 55-річного водія, рухалось із з другорядної дороги. Машина здійснювала маневр у бік Ірпеня.

Внаслідок зіткнення, 21-річний пасажир темного авто загинув на місці. Водія та 74-річну пасажирку світлого транспортного засобу терміново госпіталізували з ушкодженнями.

На місці події працюють правоохоронці. 

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Автор: Вікторія Кульженко