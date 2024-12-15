Озвучено попередню причину ДТП на Львівщині, у якій загинули семеро людей

На Львівщині у неділю, 15 грудня, сталася масштабна ДТП, унаслідок якої загинуло 7 людей, ще 3 – травмовано. Поліція встановила попередню причину аварії.

Винуватець ДТП неподалік села Чижиків покинув свою автівку та втік з місця трагедії, але його уже затримано. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини.

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Що стало причиною смертельної ДТП на Львівщині

Поліцейські попередньо встановили, що керманич автомобіля BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF. Після зіткнення тягач у некерованому стані зіштовхнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Нагадаємо, що у цій ДТП на місці від важких травм загинули 7 пасажирів мікроавтобуса, ще 3 осіб було травмовано, зокрема, 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій Mercedes Sprinter і його 23-річна пасажирка.

Попередньо встановлено, що винуватець аварії був п'яним. Це ще має підтвердити експертиза.

Досудове розслідування було розпочатого за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

"Вирішується питання про перекваліфікацію злочину", – кажуть у поліції.