Під Маріуполем мікроавтобус з Росії зіткнувся з вантажівкою, є багато жертв – відео 18+
- Під Маріуполем сталася смертельна ДТП: мікроавтобус з Росії зіткнувся з вантажівкою, загинуло 5 росіян, ще 6 постраждали.
- Мікроавтобус прямував із Краснодарського краю до окупованого Криму.
Під тимчасово окупованим Маріуполем сталася смертельна ДТП. Російський мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою комунальних служб.
Як мінімум, відомо про 5 загиблих росіян. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Дениса Казанського та російські телеграм-канали.
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Мікроавтобус їхав до окупованого Криму
Смертельна ДТП сталася у понеділок, 31 березня, на трасі Маріуполь – Безіменне.
Обережно, 18+! Смертельна ДТП під Маріуполем: дивіться відео
Мікроавтобус направлявся із Краснодарського краю в окупований Крим.
Наразі відомо про 5 жертв, ще 6 осіб постраждали. На опублікованих відео видно, як трупи лежать просто на дорозі. Травмованих же забрали до лікарень.
Обережно, нецензурна лексика! ДТП із загиблими під Маріуполем: дивіться відео 18+
Попередньо всі ці люди були пасажирами мікроавтобуса.
На місці аварії утворився затор.
ДТП під Маріуполем за участі росіян: дивіться відео