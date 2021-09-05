Смертельна ДТП в Єгипті: у МЗС розповіли, чи є українці серед постраждалих
5 вересня 2021 , 11:26Читать новость на русском
Джерело:РБК-Україна
В Єгипті дорогою до Каїра сталася жахлива аварія. Її жертвами стали понад 10 людей, ще десятки отримали поранення та травми.
Як розповів прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, українців серед постраждалих, на щастя, немає.
Важливо У страшну ДТП в Єгипті потрапив автобус дорогою з Шарм-ель-Шейха: багато загиблих
Зауважимо, що автобус їхав з курортного Шарм-еш-Шейху до столиці Єгипту, але дорогою раптово перевернувся.
За інформацією МЗС, громадян України серед постраждалих внаслідок ДТП в Єгипті немає,
– повідомив Ніколенко.
Що відомо про смертельну ДТП
- 4 вересня в Єгипті на трасі Каїр – Суец у страшну аварію потрапив міжміський пасажирський автобус. Його жертвами стали одразу 12 людей, серед яких і діти.
- Травми отримали загалом 34 людини. Їх везли у лікарню міста Суец 3 десятки швидких. Лікарі кажуть, багато постраждалих перебувають у важкому стані.
- Наразі невідомо, що стало причиною аварії.