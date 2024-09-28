Трагедія у Литві: гоночний автомобіль влетів у натовп глядачів

Під час гонки в Утені автомобіль "Ford Focus", яким керував екіпаж із Латвії, в'їхав у натовп глядачів. Багато поранених, є жертва.

Смертельний інцидент трапився близько 21:50 27 вересня.

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Смертельне ралі

Попередньо, одна людина загинула, ще 14 постраждали. Шестеро людей, які отримали серйозні травми, були доставлені до вільнюської лікарні.

За словами свідків, ДТП сталася на крутому повороті.

Рулони з сіном, на яких була стрілка повороту, знесли інші автомобілі, а екіпаж із Латвії, не знаючи, що там поворот, врізався у натовп людей.

За рішенням колегії спортивних комісарів змагання було зупинено. Триває розслідування обставин аварії.

До слова, у Польщі в ДТП потрапив автобус, який перевозив юнацьку футбольну команду. Внаслідок загинули двоє людей, зокрема, тренер. Ще щонайменше 18 людей – зазнали поранень.