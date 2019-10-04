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      Смертельна аварія літака Ан12 під Львовом: фото, відео

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      Аварія літака Ан12 під Львовом 4 жовтня 2019 – фото, відео
      Під Львовом впав літак, загинули 5 осіб / varta1.com.ua

      Поблизу Львова вранці 4 жовтня здійснив жорстку аварійну посадку вантажний літак Ан12. За попередньою інформацією, час інциденту загинули п'ять осіб, ще двоє отримали поранення.

      Літак Ан12 мав здійснити посадку у Львові для дозаправки. Проте, перед посадкою він зник з радарів та аварійно сів близько 7 ранку у селищі Жирівка.

      Важливо: Під Львовом впав вантажний військовий літак: є загиблі – деталі і фото

      За даними міністра інфраструктури Владислава Криклія – під час аварії загинули 5 осіб. Загалом на борту перебували 7 членів екіпажу та один супроводжуючий пасажир.

      Аварія вантажного літака під Львовом / фото з фейсбуку та "Варти"

      Інформацію про загиблих підтвердив і мер Львова Андрій Садовий. Він перебуває на місці трагедії.

      Двох постраждалих направили у 8-му лікарню, ще одного намагаються вивільнити. 5 загиблих. Страшний ранок,
      – написав Садовий.

      Найімовірніше, літак аварійно сів у полі через закінчення пального.

      На місці продовжують працювати рятувальники та спецтехніка. Правоохоронці розпочали розслідування та з'ясовують деталі і причину аварії.


      Смертельна аварія літака під Львовом / фото 24 каналу, Ростислав Лабенський

      Під Львова аварійно сів вантажний літак: відео 24 каналу, Ростислав Лабенський

       

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України ДСНС Аварії та ДТП Аварія літака під Львовом Новини Львова Жертви
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