Смертельна аварія літака Ан12 під Львовом: фото, відео
Поблизу Львова вранці 4 жовтня здійснив жорстку аварійну посадку вантажний літак Ан12. За попередньою інформацією, час інциденту загинули п'ять осіб, ще двоє отримали поранення.
Літак Ан12 мав здійснити посадку у Львові для дозаправки. Проте, перед посадкою він зник з радарів та аварійно сів близько 7 ранку у селищі Жирівка.
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За даними міністра інфраструктури Владислава Криклія – під час аварії загинули 5 осіб. Загалом на борту перебували 7 членів екіпажу та один супроводжуючий пасажир.
Аварія вантажного літака під Львовом / фото з фейсбуку та "Варти"
Інформацію про загиблих підтвердив і мер Львова Андрій Садовий. Він перебуває на місці трагедії.
Двох постраждалих направили у 8-му лікарню, ще одного намагаються вивільнити. 5 загиблих. Страшний ранок,
– написав Садовий.
Найімовірніше, літак аварійно сів у полі через закінчення пального.
На місці продовжують працювати рятувальники та спецтехніка. Правоохоронці розпочали розслідування та з'ясовують деталі і причину аварії.
Смертельна аварія літака під Львовом / фото 24 каналу, Ростислав Лабенський
Під Львова аварійно сів вантажний літак: відео 24 каналу, Ростислав Лабенський