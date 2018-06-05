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Смертельна ДТП з маршруткою на Одещині: буси зіткнулись лоб в лоб

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Смертельна аварія з маршруткою на Одещині
Смертельна аварія з маршруткою на Одещині / Думская

Вранці 5 червня маршрутка та вантажний мікроавтобус зіткнулись на автодорозі в Одеські області.

Жахлива аварія сталась на дорозі Одеса – Спаське. Внаслідок лобового зіткнення одна людина загинула, ще дев'ятеро зазнали поранень, інформує прес-служба поліції.

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Повідомлення про ДТП поблизу села Дмитрівка Кілійського району надійшло правоохоронцям приблизно о 7:40 ранку.

Попередньо встановлено, що водій вантажного мікроавтобуса виїхав на зустрічну смуге, де зіткнувся з маршруткою Кілія – Одеса.

ДТП маршрутка Одеса
Лобове зіткнення з маршруткою на Одещині

У салоні рейсового мікроавтобуса на момент зіткнення перебувало, окрім водія, ще 8 пасажирів.

Від отриманих травм водій вантажного буса загинув на місці. Травми отримала також жінка, яка була пасажиркою у цьому мікроавтобусі.

Поранені були ще 8 пасажирів маршрутного таксі.

ДТП маршрутка Одеса
Водій вантажного мікроавтобуса загинув на місці

На фото з місця аварії видно, що буси буквально зіткнулись лоб в лоб.

Жахлива ДТП сталась ввечері 2 червня на окраїні Одеси. Там позашляховик на швидкості збив жінку з дитиною, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Теги: Новини України Новини Одеси Жертви Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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