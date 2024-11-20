Обрано запобіжний захід чоловіку, який "влетів" у зупинку у Хмельницькому та вбив трьох людей

У Хмельницькому у понеділок, 18 листопада, сталася моторошна смертельна ДТП за участі нетверезого водія. 20 листопада суд обирав йому запобіжний захід.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Хмельницький. Відомо, що винуватець ДТП перебував під дією алкоголю та наркотиків.

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Водій неодноразово притягався за перевищення швидкості

У ході судового засідання слідчий у цій справі та прокурор просили для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зрештою суд обрав 27-річному чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

Таким чином підозрюваний у скоєнні ДТП, у якій загинуло троє жінок, перебуватиме під вартою до 16 січня 2025 року.

Він свою вину визнає, а його адвокат заявив, що щодо вироку суду апеляцію не подаватиме.

Суспільне дізналося, що підозрюваний родом зі Жмеринки Вінницької області. Наразі зареєстрований на Львівщині, але тимчасово проживає у Хмельницькому.

Має вищу освіту, працює фрилансером. Раніше до кримінальної відповідальності не притягався, проте за минулий рік п'ять разів притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості,

– повідомляє видання.