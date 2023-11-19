Смертельна ДТП у Польщі: скільки біженців з України було в автобусі

На сході Польщі неподалік від нашого кордону мікроавтобус врізався у дерево, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. У цій машині їхали громадяни України.

Генеральний консул України у Любліні Олег Куць прокоментував смертельну ДТП у Польщі з українцями. За його словами, 3 з 10 пасажирів цього мікроавтобуса – це українські біженці.

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Що розповів консул

Куць повідомив, що троє пасажирів мають статус тимчасового захисту. На щастя, вони вижили у дорожній аварії. Генеральний консул України у Любліні повідомив, що ці люди постраждали у ДТП. Однак їхній стан задовільний.

Він наголосив, що наші консули роблять все задля того, аби постраждалі отримали оперативну та якісну медичну допомогу. Також дипломати працюють над тим, щоб тіла наших загиблих громадян якнайшвидше відправили до України.

Що цьому передувало

У неділю вранці близько 4:40, 19 листопада, мікроавтобус VW Crafter рухався у бік кордону, однак виїхав на зустрічну смугу, з'їхав за межі дороги та врізався в дерево на узбіччі. Інцидент стався у селі Верешин Грубешівського повіту Люблінського воєводства, які розташоване на сході Польщі біля міста Грубешів.

У машині їхали 10 українців. В результаті цієї аварії загинули дві жінки та 6-річна дитина. Також постраждали ще дві жінки, водій та 3-річна дитина. Мама обох дітей вижила. Вона перебуває у поліцейському відділку, де їй надають психологічну допомогу.

Відомо, що водій був тверезий. За попередньою інформацією, він міг заснути за кермом. Йому може загрожувати до 8 років тюрми.

Схожі випадки вже були у Польщі