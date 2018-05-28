Смертельне зіткнення автобуса та легковика сталося на Харківщині

Удень 28 травня на Харківщині на окружній дорозі сталася смертельна аварія за участю автомобіля ИЖ та рейсового автобуcа MAN, внаслідок чого загинув 35-річний водій легкового автомобіля.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Харківській області.

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За словами правоохоронців, імовірним винуватцем є якраз водій автомобіля ІЖ, який виїхав на зустрічну смугу та припустився зіткнення з автобусом.

Інформацію про інцидент внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною статті про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Внаслідок аварії загинув водії автомобіля ІЖ

Крім того, працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.

Нагадаємо, напередодні жахлива смертельна ДТП сталася і в Тернополі – камера відеоспостереження зафіксувала наїзд на чоловіка, який сидів на бордюрі.