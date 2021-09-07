Смертельні "дари лісу": на Вінниччині від отруєння померли двоє дітей

У Гайсинському районі Вінницької області госпіталізували трьох дітей. Двох сестричок – 4 та 13 років врятувати не вдалось. Ймовірно, що діти отруїлись лісовими ягодами або грибами.

Також у лікарні досі ще одна дитина з цієї родини – 12-річний хлопчик. У юних пацієнтів були симптоми гострого отруєння невідомою речовиною.

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Діти отруїлись ягодами або грибами

Дівчатка померли у реанімації під час надання медичної допомоги. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У межах досудового розслідування призначення низку експертиз. Остаточну причину смерті дітей назвуть саме судмедексперти.

Справу відкрили за статтею про умисне вбивство

Також поліцейські з'ясують, чи професійно діяли лікарі. Поки кримінальна справа відкрита за статтею про умисне вбивство.

Коротко про останні випадки отруєння грибами: