Смертельні повені у Туреччині: кількість жертв знову зросла
13 серпня 2021 , 08:10Читать новость на русском
Джерело:телеграм Реджепа Ердогана
Кількість жертв внаслідок масштабних повеней у Туреччині зросла до 17 людей. Співчуття рідним і близьким загиблих вже висловив президент країни Реджеп Ердоган.
Турецький лідер також повідомив, що наразі триває активна робота, щоб якнайшвидше зупинити руйнування. До боротьби зі стихією залучили понад 4,5 тисячі людей.
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Окрім того, на боротьбу з повінню відправили понад 600 автомобілів, 66 швидких та 19 гелікоптерів.
Ми продовжимо працювати вдень і вночі, щоб врятувати наших громадян, які опинилися у пастках у затоплених районах,
– запевнив Ердоган.
Повені у Туреччині: головне
- Не встигли у Туреччині погасити масштабні лісові пожежі, як до країни прийшло нове лихо. Повені розпочалися 10 серпня.
- В епіцентрі руйнівної стихії опинилися відразу 4 провінції: Синоп, Бартин, Карабюк і Кастамону.
- За даними місцевих ЗМІ, внаслідок повеней вже постраждали сотні людей. Окрім того, відомо про щонайменше 1 зниклу безвісти.
- У провінції Кастамону внаслідок стихії звалився 8-поверховий будинок. Негода також знищила частину дороги, яка з'єднує провінцію з містом Карабюк.