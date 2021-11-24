У смертельній ДТП в Болгарії загинули 11 членів однієї родини, – ЗМІ

У Болгарії в ніч на 23 листопада автобус із туристами потрапив у моторошну автотрощу. Серед 45 загиблих в ДТП була родина з 11 людей, яка їхала у подорож.

На момент дорожньо-транспортної пригоди в салоні перебували 52 людини, із них 7 змогли вижити. ЗМІ пишуть, що ця аварія стала найсмертоноснішою в Європі за 10 років.

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Загинула сім'я з 11 людей

У моторошній автотрощі на трасі Софія – Благоєвград загинули 45 осіб, 12 з яких – це діти. Водночас постраждалих, які змогли вижити, оперативно доправили у важкому стані до лікарні.

Відомо, що серед жертв ДТП була величезна родина з 11 людей. Вони часто подорожували Європою.

ДТП з автобусом у Болгарії

Автобус із туристами потрапив у ДТП на трасі Софія – Благоєвград.

На великій швидкості транспортний засіб зіткнувся з огородженням і після цього загорівся.

Він повністю вигорів буквально за 2 – 3 хвилин. З 52 пасажирів врятувались лише семеро.

За інформацією нашого МЗС, українців серед жертв і потерпілих немає.