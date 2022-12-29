У ДПСУ сказали, скільки чоловіків загинуло, намагаючись незаконно перетнути кордон

Від початку повномасштабного вторгнення українські чоловіки не мають права без вагомих підстав перетинати державний кордон. Однак все ж багато хто намагається це зробити, наражаючи своє життя на небезпеку. Прикордонники розповіли про кількість загиблих людей внаслідок таких незаконних дій.

Через зимові свята пасажиропотік на кордоні з різними європейськими країнами доволі динамічний. Чимало громадян вирішили повернутись додому, аби відсвяткувати Різдво, Новий рік та інші свята в Україні. Однак досі є багато тих чоловіків, які хочуть втекти. Зокрема, про них розказав директор Департаменту Охорони держкордону Леонід Баран під час брифінгу.

Читайте також Одного з чотирьох українців, які заблукали в горах у Румунії, знайшли мертвим

Лише за минулий тиждень загинуло 2 порушників

Генерал-майор Баран зазначив, що найчастіше причиною гибелі людей на кордоні стають погодні умови. Окрім того, відомо, що найчастіше чоловіки намагаються перетнути кордон в Західних областях, зокрема на Закарпатті, де природа особливо жорстока.

На Закарпатті, де сніг, морози, погана видимість, течії гірських річок швидкі та повноводні, за останній тиждень зафіксовано, на жаль, факти загибелі порушників, що намагались перетнути державний кордон з Румунією,

– сказав він.

Окрім того, його колега, відповідаючи на запитання журналістів, згодом констатував, що на Різдво за Григоріанським календарем – тобто 25 грудня – у прикордонників з'явилась інформація про загибель двох порушників лише за минулий тиждень. Водночас він зауважив, що за осінньо-зимовий період кількість смертей становить щонайменше 10 осіб.

Варто сказати, що, за словами генерала Барана, останнім часом кількість порушників держкордону істотно зменшилась. Значно більше їх було після початку вторгнення Росію в Україну – тобто наприкінці зими та весною. Загалом за весь цей час повномасштабної війни українським правоохоронцям вдалось зловити понад 8 400 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон.

Нагадаємо, попри війну, українські прикордонники не втрачають почуття гумору. Нещодавно у держструктурі потролили кремлівського диктатора Путіна кадрами з фільму "Володар перснів". Карлику сказали, навівши цитату з фільму, що він не пройде через кордон.