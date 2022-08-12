"Подарунки" від агресора: Жданов спрогнозував, що очікувати від росії до Дня Незалежності

Найімовірніше, 24 серпня росіяни будуть намагатись наносити ракетні удари по нашій території. Але найгірше, що вони можуть приготувати – судилище над нашими захисниками "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що це буде дуже важко емоційно та психологічно для українців, адже окупанти не мають на це права.

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"Це дуже важкий воєнний злочин, тим паче ті, хто збирається влаштувати це судилище – неіснуючі суб'єкти і самозванці", – переконаний Жданов.

Олег Жданов військовий експерт Військовополонені є штатними військовими у структурі української держави, тобто, це військовослужбовці під захистом конвенцій. Це судилище – найбільш ганебна річ, які окупанти можуть вчинити 24 серпня.

російські нелюди вирішили влаштувати судилище над захисниками "Азовсталі"

У тюрмах в Маріуполі росіяни утримують близько 10 тисячі українців. Серед них є цивільні та військовополонені. окупанти хочуть на День Незалежності влаштувати шабаш у філармонії в Маріуполі, зараз там монтують металеві клітки, усе в кращих традиціях нашого кровожерливого та неадекватного ворога.

У росії нема перемог на фронті, тому вона хоче показати "перемогу" над полоненими.

Що про металеві клітки у філармонії каже ГУР МО

Представник пресслужби ГУР Андрій Юсов вважає, що моторошними металевими клітками росіяни просто хочуть залякати українців. Вони чинять моральний тиск на полонених та на все українське суспільство.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує боротися та проводити переговори для того, щоб повернути наших захисників додому.

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