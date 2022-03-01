Сміла та Умань: повітряна небезпека
1 березня 2022 , 08:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Скічка
У Смілі та Умані попередили про повітряну небезпеку. Усім громадянам негайно слід вирушити в укриття.
Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.
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Нещодавно по Черкащині завдавали авіаудари
Зазначимо, що напередодні тривога лунала в Смілі близько опівночі. До цього у Черкаській області сирени звучали кілька разів вдень.
27 лютого по регіону ворог завдав кілька авіаударів. Три з них – по місту Черкаси і один раз по Чорнобаївському районі. На щастя, загиблих немає.