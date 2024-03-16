В одному з міст України дозволять ТЦК використовувати дані з камер відеоспостереження

На Черкащині у Смілі діє система "Безпечно місто". Вона включає більше 80-ти камер відеоспостереження, які встановлені у людних місцях, на в'їздах-виїздах з міста та на перехрестях.

Про це повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. Він розповів, що відбулась зустріч, де власне обговорили цю систему відеоспостереження та її застосування.

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Зокрема, він наголосив, що на презентації були присутні представники поліції, СБУ, ТЦК та СП і комунальні служби Сміли.

"Всі вони зможуть використовувати дані з камер у своїй роботі", – зазначив Ананко.

За словами міського голови, систему відеоспостереження в рамках реалізації міської "Програми профілактики злочинності в місті Сміла впровадили на період 2021-2025 років. Втілювала проєкт "Безпечне місто" – компанія ТОВ "Кобі".



В Смілі провели презентацію системи відеоспостереження / Фото Сергія Ананко

"Її керівник Олексій Вихристюк на зустріч із користувачами цієї програми детально пояснив, які можливості вона дає, якого класу камери встановлені та де вони працюють у місті", – додав він.

Також Ананко зазначив, що багато років йшла мова про необхідність у Смілі впровадження системи "Безпечне місто", тож наразі він може констатувати – "вона вже є і працює".

До слова, народні депутати від "Слуги народу" внесли законопроєкт про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та особистої інформації, зокрема відцифрованого образу обличчя.