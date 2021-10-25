У Смілі не хочуть перейменовувати вулицю "єдинороски" Терешкової на честь загиблих воїнів

На Черкащині Смілянська міська рада відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці депутатки-"єдинороски" Валентини Терешкової. Містяни ж хотіли назвати вулицю на честь загиблих у російсько-українській війні смілянців.

Журналісти надіслали міській раді запит про можливість перейменування вулиці імені Терешкової.

До речі "Інша Терешкова": під Одесою не хочуть декомунізовувати вулицю

Однак виконавчий комітет вказав, що вулицю не будуть перейменовувати, бо пропозицію подав не житель міста.

Це не перша відмова

У вересні прохання про перейменування вулиці до міської ради надіслав голова руху "Декомунізація. Україна" Вадим Позняков. Проте він зазначив, що його лист не взяли до уваги, оскільки він теж не є жителем Сміли.

Терешкова підтримувала окупацію Криму

Терешкова – це радянська космонавтка.

У 2008 – 2011 роках вона була депутаткою Ярославської обласної думи від путінської партії "Єдина Росія". Після цього вона вже стала депутаткою Держдуми від "єдиноросів".

Політикиня 1 березня 2014 року голосувала за окупацію Криму.

Крім того, саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна в 2020 році.

Перейменувати вулиці названі на честь Терешкової можна за процедурою декомунізації. Річ у тім, що вона була діячкою Комуністичної партії.