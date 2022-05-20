Сміливість немає віку: як дідусь у Чернігові з рушниці допоміг "приземлити" ворожий винищувач

Такі історії вкотре доводять, що в Росії немає жодних шансів перемогти у війні проти України. Адже якщо у нас немає необхідної зброї, то ми й закрутки в хід пустимо, і з рушниць ворожі літаки обстрілюватимемо.

Про Володимира Федоровича з Чернігова розповіли у ДПСУ. Зауважили, що чоловік – приклад того, що для сміливості немає жодних вікових обмежень.

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Гатив по ворожому винищувачу з рушниці

Чоловік розповідає, що почув у небі гул. Тож він відразу ж схопився по рушницю. І хоч розрахована вона на дещо іншу здобич, Володимира Федоровича це не зупинило ані на мить.

Я своєю "клюшкою", а хлопці – своїми. І воно, падло, впало,

– розповів він.

Ніхто не може достеменно сказати, завдяки кому вдалося "приземлити" ворожий винищувач. Але можна без сумніву сказати, що цей дідусь точно доклався до того, щоб в армії Росії було на один літак менше.

Як справжній мисливець, Володимир Федорович залишив собі трофей. Тепер у нього в гаражі стоїть уламок того самого російського винищувача, який збили у Чернігові.

Дідусь з Чернігова гатив з рушниці по російському бомбардувальнику: дивіться відео

Зауважимо, щоНим виявився окупантський бомбардувальник Су-34. Під час "приземлення" двом пілотам вдалося катапультуватися. Однак, один із них поповнив лави "двохсотий", а другий – Олександр Красноярцев – став заручником. Утім, перед тим він з пістолета убив одного цивільного , котрий намагався його спіймати.

Дідусь також розповів, що у його підвалі переховувалися від атак сусіди. І щойно він показав дитячий малюнок на дверях, стримувати сліз він не зміг. Тож чоловік відвернувся від камери та перепросив за те, що емоції взяли гору.

Його спитали, чи пішов би він воювати, якби не було обмежень по віку. На це чоловік без жодного сумніву відповів: "Я б сьогодні пішов пішки! Навкарачки поліз би!"

Цей сміливий дідусь показав, що немає правильного віку для того, щоб захищати свою державу від окупантів. І якщо немає можливості долучитися до лав ЗСУ, то можна гатити по ворогу всіма можливими способами. Зокрема, й допомагаючи нашим військовим і волонтерам.

До слова, за минулу добу нашим бійцям вдалося знищити ще один ворожий літак. Та й узагалі втрати ворога продовжують зростати, що наближає щоденно нас до перемоги.

Актуальні втрати ворога станом на 20 травня

Так, за останню добу лави "двохсотих" поповнили 200 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити 28 700 російських загарбників.

На брухт перетворили тисячі ворожих машин. Зокрема, 1263 танки, 3090 бойових броньованих машин, 596 артилерійських систем, 200 РСЗВ, 93 одиниці засобів ППО, 2162 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн, а також 43 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, знищені 204 літаки, 168 гелікоптерів, 460 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 103 крилаті ракети та 13 човнів.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 20 травня: дивіться відео