Смілянський очолюватиме Укрпошту ще 2 роки

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський продовжить керувати компанією до 30 червня 2023 року. Його кандидатуру схвалили одноголосно.

Смілянський востаннє очолив Укрпошту

Гендиректор запевнив, що у його команди є ще багато планів. Озвучити їх посадовець пообіцяв 1 липня.

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Лише 2 роки, щоб все встигнути, бо це мій останній термін на цьому посту. Так, останній,

– розповів Смілянський.

Він наголосив, що дуже близько наблизився до бажаної мети, але перетнути рубікон реформ наразі ще не вдалося.

"Їх не можна відкатати назад. Саме це підтримує команда, клієнти та партнери. Мій девіз "ну не можна брудом" і "завжди перемагати" привело мене до рішення продовжувати і перемагати", – зауважив гендиректор.

Смілянський додав, що останні 3 – 4 місяці були для нього дуже складні. Посадовець подякував своїй команді за те, що вона змогла продовжувати роботу під сильним тиском.