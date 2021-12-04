Сміттєвоз на смерть збив 6-річну дівчинку на Чернігівщині

У Ніжині у суботу, 4 листопада, сміттєвоз на смерть збив 6-річну дівчинку. Трагедія сталася близько 15:00 поблизу зупинки громадського транспорту.

Трагедія сталася, коли дівчинка з мамою викинули сміття та йшли у бік зупинки. За попередніми даними, у цей же час від майданчика з контейнерами відїжджав сміттєвоз. Саме він, ймовірно, й зачепив дитину.

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