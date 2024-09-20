Якість повітря в Києві нормалізувалася: спостерігається низький рівень забрудненості
Джерело:Київська міська рада
Якість повітря у Києві нормалізувалася. Станом на 21:00 20 вересня у місті спостерігається низький рівень забрудненості.
Всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці було скасовано. Про це мовиться у повідомлені Київської міської ради.
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Яка якість повітря у Києві
Станом на 21:00 20 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються, – мовиться у повідомлені,
– мовиться у повідомленні Київської міської ради.
Як визначити рівень забруднення повітря / Фото Київської міської ради
Рівень забруднення на правому березі:
- На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 26 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 49 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).
Рівень забруднення на лівому березі:
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вулиця Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 71 (середній рівень забрудненості).