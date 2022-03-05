Окупанти обстріляли притулок для тварин під Миколаєвом: наслідки жахливі

Окупанти продовжують обстріли мирного населення України. Вони вбивають не лише людей. Під Миколаєвом 5 березня снаряд влучив у притулок для тварин.

Про жахливі наслідки цього обстрілу розповіла миколаївська волонтерка Анна Куркуріна. За її словами, загинуло щонайменше багато кішок із цього притулку в селі Калинівка.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Тваринки горіли живцем

Внаслідок прямого потрапляння російського снаряда, згоріли живцем усі кішки, які були на 2 поверсі притулку. Що із собаками, які теж були в будівлі, поки намагаються встановити.

У цьому ж притулку 5 років тому була пожежа. Активісти змогли його спільними зусиллями відбудувати. Ця моторошна подія демонструє, що російська орда навіть не дивиться, куди стріляє. Для них головне – вчинити якомога більше руйнувань в Україні.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!