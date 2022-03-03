Снаряд потрапив у двір лікарні в Лисичанську: з'явились моторошні фото

Вночі під ворожий обстріл потрапив Лисичанськ, що на Луганщині. Противник обстріляв житлові квартали та місцеву лікарню.

Про результати ворожих дій розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що масово пошкоджено житлові будинки, кількість постраждалих встановлюють.

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Снаряд прилетів прямо у двір лікарні

Дісталось і місцевій лікарні. Снаряд прилетів прямо у двір медичного закладу. Пошкоджено приміщення центру екстреної медичної допомоги. На щастя, персонал не постраждав.

Ще напередодні і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк вже потрапляли під ворожі обстріли. Так у Сєвєродонецьку російські снаряди поцілили в дитсадок та перебили газопровід.

Дивіться жахливі фото Лисичанська після обстрілу / Фото Сергія Гайдая:

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