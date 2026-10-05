Снаряд влучив у автобус на кордоні Молдови з Україною: поранений прикордонник

У понеділок, 5 жовтня, Росія завдала удару біля кордону України та Молдови. Внаслідок падіння снаряду постраждав прикордонник на одному з контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови.

Які наслідки атаки?

За данними молдовської сторони, атака сталась близько 09:38 в районі пункту пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".

Сняряд упав поблизу КПП, відскочив від землі та влучив у автобус, що стояв біля шлагбаума. Попередньо, внаслідок цього були пошкоджені автобус і кабіна контролю.

Співробітник Прикордонної поліції отримав легкі травми, інших постраждалих не зафіксовано,

– зазначили прикордонники.

Через інцидент роботу пункту пропуску призупиняли. Молдовські прикордонники та митники тримають зв'язок з українською стороною.

Наразі не повідомлялось, який саме снаряд впав в районі КПП.

Нагадаємо, уночі 13 вересня Росія вдарила поблизу пункту пропуску Ягодин на польсько-українському кордоні. Унаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на АЗС, загорілися вантажівки, а ударна хвиля пошкодила приміщення КПП.

Тоді ж лдин із російських дронів також влучив у локомотив потяга, який прямував із Києва до Варшави.