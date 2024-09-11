Співвідношення вирівнюється: як ЗСУ вдалося досягти паритету у боєприпасах

Україні вдалося скоротити різницю між боєприпасами, які використовуємо ми і противник. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зараз пропорція становить приблизно 1:2.

Раніше співвідношення між силами було 1:10 або 1:6. Як розповів 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов, було 2 шляхи для врегулювання ситуації.

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Як вдалося досягти такого результату

Перший спосіб – це скорочення боєприпасів у противника. Варто лише згадати контракт Росії з КНДР щодо постачання боєприпасів. Це свідчить про те, що в окупантів їх залишилося не так багато.

Воєнно-промисловий комплекс не встигає виробляти необхідну кількість. Причина цього вплив санкцій, а також низькі поточні можливості ворога,

– зауважив Олег Жданов.

Другий спосіб – це те, що Україна змогла домовитися з партнерами про безперебійне постачання боєприпасів. До того ж запрацювала ініціатива президента Чехії, який обіцяв зібрати для нашої держави близько 800 тисяч снарядів до кінця 2024 року.

Зверніть увагу! Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь також зауважував, що паритет у снарядах пояснюється роботою низки програм, які запустили країни ЄС та США. Пік їхньої ефективності прогнозується на 2025 рік. Тоді буде найбільше насичення Збройних Сил снарядами.

Україна вже отримала перші 100 тисяч боєприпасів від Чехії. Тепер щомісяця ми маємо отримувати таку кількість. Завдяки цьому вирівнявся паритет,

– підкреслив військовий експерт.

До того ж у 2022 році співвідношення витрат боєприпасів між Україною та ворогом було 1:20 за добу. Зміна паритету суттєво впливає на хід війни. Кожен снаряд – це життя наших військовослужбовців та виконання поставлених завдань.