Боєприпаси для України: Європарламент ухвалив важливе рішення

Європейський парламент 1 червня ухвалив нове рішення щодо боєприпасів для української армії. Так, європарламентарі проголосували за збільшення обсягів виробництва снарядів для воєнних потреб України.

Відповідний проєкт ухвалили 446 європейських депутатів, утримались – 112, а проти виступили – 67 європарламентарів. Тепер вони почнуть перемовини з Радою Європи, яка має привести це рішення у дію.

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Європарламентарі підтримали збільшення виробництва снарядів для України

На сайті Європарламенту зазначили, що цей акт про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має прискорити доставку боєприпасів та ракет в Україну, а також допомогти країнам-членам Європейського Союзу поповнити їхні запаси. Керівниця переговорної групи Європарламенту Крістіан Бушоі назвала це рішення "значним кроком вперед для безпеки та оборони Союзу".

Це перемога Європи та нашої колективної безпеки. Зараз парламент готовий вести переговори з Радою Європи, і ми сподіваємося досягти угоди якнайшвидше,

– зазначила депутатка.

Крім цього, цей документ має допомогти у нарощуванні промислових потужностей ЄС та розв'язати проблему з нестачею оборонної продукції, зокрема наземних та артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів. Відповідальність за контролювання наявності оборонної продукції, її компонентів, і відповідних сировинних ресурсів у країнах-членах ЄС поклали на Європейську комісію.

Ефективність цих правил мають оцінити до середини 2024 року. Далі, вже відштовхуючись від результатів, європарламентарі коригуватимуть обсяги виробництва боєприпасів та ракет.

Нещодавно ЄС зробив план виготовлення снарядів для української армії