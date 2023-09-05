Захист від "Шахедів" і не тільки: які можливості нових боєприпасів до установки Gepard
У Міністерстві оборони Німеччини оголосили, що передали Україні боєприпаси для зенітної установки Gepard нового виробництва. Це перша партія, яку виробили на заводі у Німеччині.
Україні було дуже важливо отримати ці снаряди, адже хоч САУ Gepard в Україні були, але боєприпасів до них бракувало. Про можливості снарядів 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.
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Яка особливість снарядів
В оборонному відомстві Німеччини повідомили, що будівництво лінії з виробництва боєприпасів було успішним. Завдяки цьому стало можливим перше постачання п'ятизначної кількості снарядів України.
У цьому контексті варто пояснити, що снаряди не є взятими із запасів, а є боєприпасами нового виробництва.
Їх використовують зокрема для того, аби відбивати атаки "Шахедів". Сподіватимемося, що в цьому питанні ми не відчуватимемо снарядного голоду. Тим паче пам'ятаємо, якою складною була сага переправляння саме цього типу боєприпасів,
– зауважив Денис Попович.
Річ у тім, що ці снаряди Німеччина раніше не виробляла: вони були у Швейцарії, яка не хотіла їх надавати Україні через нейтральність.
До слова, міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну в тих галузях, які є "її сильними сторонами". Мовиться про артилерію, боєприпаси та наземну протиповітряну оборону.
Денис Попович про нові боєприпаси для Gepard: дивитись відео
Військова допомога для України: останні новини
- Бельгія надасть Україні ракети земля – повітря Sea Sparrow, які викупила в Німеччини. Зауважимо, що раніше їх використовували на німецьких фрегатах типу "Бремен". Ракети Sea Sparrow використовують пасивну головку самонаведення. Це означає, що для їхнього використання необхідна радіолокаційна система цілевказання для ракети. Крім ракет, Бельгія планує надати Україні техніку на 150 мільйонів євро.
- Також нещодавно стало відомо, що Україні передадуть антидронові системи Slinger. Вони дозволяють збивати і дрони типу "Шахед", і вертольоти. Системи оснащені тепловізорами та нічними прицілами. Поки невідомо, яку кількість планують надати.
- Не припиняє підтримувати Україну у військовому плані і Сполучені Штати. За даними видання Reuters, США можуть передати Україні снаряди зі збідненим ураном. Вони легко можуть пробивати будь-яку броню та ефективно знищувати танки відповідно. Однак додамо, що офіційного рішення про це ще не було.