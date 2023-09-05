Захист від "Шахедів" і не тільки: які можливості нових боєприпасів до установки Gepard

У Міністерстві оборони Німеччини оголосили, що передали Україні боєприпаси для зенітної установки Gepard нового виробництва. Це перша партія, яку виробили на заводі у Німеччині.

Україні було дуже важливо отримати ці снаряди, адже хоч САУ Gepard в Україні були, але боєприпасів до них бракувало. Про можливості снарядів 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

Читайте також У Бундестазі назвали єдину людину, яка блокує постачання ракет Taurus Україні

Яка особливість снарядів

В оборонному відомстві Німеччини повідомили, що будівництво лінії з виробництва боєприпасів було успішним. Завдяки цьому стало можливим перше постачання п'ятизначної кількості снарядів України.

У цьому контексті варто пояснити, що снаряди не є взятими із запасів, а є боєприпасами нового виробництва.

Їх використовують зокрема для того, аби відбивати атаки "Шахедів". Сподіватимемося, що в цьому питанні ми не відчуватимемо снарядного голоду. Тим паче пам'ятаємо, якою складною була сага переправляння саме цього типу боєприпасів,

– зауважив Денис Попович.

Річ у тім, що ці снаряди Німеччина раніше не виробляла: вони були у Швейцарії, яка не хотіла їх надавати Україні через нейтральність.

До слова, міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну в тих галузях, які є "її сильними сторонами". Мовиться про артилерію, боєприпаси та наземну протиповітряну оборону.

Денис Попович про нові боєприпаси для Gepard: дивитись відео

Військова допомога для України: останні новини