Снаряди падають щохвилини, – журналіст про те, що зараз відбувається у Бахмуті

Саме Бахмут, як і його околиці та сусідні села на лінії вогню, обстрілюють регулярно, буквально щохвилини можуть летіти знаряди. Нещодавно були жертви серед цивільного населення, а зараз основні бої точаться за 6-8 кілометрів від самого населеного пункту.

Про це 24 каналу розповів Мар'ян Кушнір, кореспондент "Радіо Свобода". Він також зазначив, що біля дороги, яка веде до Лисичанська найгарячіше – там російська армія намагається наступати, а наші військові намагаються завдати максимального ураження ворогу.

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"Максимально активно працює артилерія, її дуже багато. Просто зараз триває артилерійський обстріл, наші військові намагаються знищити скупчення ворожих сил", – зазначає кореспондент.

За словми Кушніра, росіяни дуже активно використовують реактивну артилерію, тому майже що десять хвилин прилітають касетні снаряди.

Проте евакуація триває, але є частина людей, яка навіть на попелищі готові залишатись у місті та не їдуть звідси.

Варто додати, що наші військові зазначають, що місто здавати не готові, тому готуються тримати довгу оборону за Бахмут.

Чому з Донеччини варто евакуйовуватись

28 липня на Донеччині оголосили масштабну евакуацію. Місцевих мешканців закликали покинути область, адже є ризик не тільки потрапити під обстріли, але й залишитися без води, їжі, ліків й тепла.

Кабінет міністрів України 29 липня створив штаб з евакуації жителів Донеччини. Його очолила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

30 липня оголосили про обов'язкову евакуацію місцевих жителів з Донецької області. З області мають намір вивезти близько 200 тисяч людей, з них 50 тисяч – це діти. Людям, які не захочуть виїжджати, доведеться підписати письмову згоду.

Переселенців з Донецької області пообіцяли забезпечити житлом, грошима та всім необхідним. Евакуйованих розселятимуть у центральних і західних регіонах України.

У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. У Кропивницький прибув евакуаційний потяг з Донеччини.

Детальніше про поточну ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

