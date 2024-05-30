Чому в Україні складно виробляти снаряди стандарту НАТО

Снаряди стандарту НАТО калібру 155 мм, які підходять до західної техніки, дуже складно виготовляти на території України. Також це не надто легке завдання для США та Європи.

Гендиректор підприємства "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас пояснив складність виготовлення 155-мм снарядів.

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Чому складно виготовляти стандарти НАТО

Бельбас пояснив, що на 155-мм пострілах використовується трикомпонентний порох. За його словами, це доволі складна технологія. Основною базою для цього пороху є нітроцелюлоза, тобто хімічно оброблена бавовна.

Бавовна у нас не росте, а росте в регіоні, де значний вплив має Росія. Це щодо того, чому важко нам в Україні зробити це. Це дуже брудне виробництво,

– сказав Бельбас.

Чому західні партнери не змогли поставити до України мільйон таких боєприпасів

Владислав Бельбас розповів, що поставити Україні мільйон боєприпасів, обіцяних іноземними партнерами, не вийшло саме через неможливість виробити таку кількість у певний період через технічні складності.

За його словами, наразі виробництво у США завантажене до 2028 року, а в Європі також на декілька років уперед.

Складність у компонентах – стоїть черга на порох. Неважливо, скільки ти снарядів робиш, – вийде пострілів стільки, скільки вийде порохових зарядів,

– сказав гендиректор "Української бронетехніки".

Він також вважає, що Україні поки варто сконцентруватися на виробництві "радянських" артилерійських пострілів калібру 122 та 152 мм, а щодо 155-мм снарядів – поступово освоювати їх у координації із західними партнерами.

Крім цього, Бельбас зазначив, що коли Україні організують виробництво 155-мм снарядів, все одно доведеться десь купувати цей порох.