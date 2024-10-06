Як завадити отриманню снарядів від КНДР: військовий аналітик назвав варіанти

Північна Корея передає Росії майже половину від усіх снарядів, які країна-агресорка використовує на фронті. Хоча якість боєприпасів дуже сумнівна, але їхня велика кількість часто є вирішальною.

Зупинити постачання цих боєприпасів практично неможливо. Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Ян Матвєєв, додавши, що існує дуже багато логістичних маршрутів.

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Як можна завадити отриманню снарядів

Теоретично завадити допомозі від КНДР можна, знищивши логістичне сполучення. Але працівники залізниці вміють дуже швидко відновлювати зруйноване полотно. Тому затримка обчислюється днями, щонайбільше тижнем.

Навіть якщо зруйнувати залізницю, то снаряди все одно перевантажать у машини й так доставлять куди потрібно. Отже, в глобальному плані це не вплине на ситуацію.

Інша справа – відстежити, коли снаряди прибули й тоді бити по місцях їхнього зберігання. У цьому випадку логістика неважлива, бо боєприпаси знищені. Сприяє і те, що боєприпаси після удару вибухатимуть самі по собі,

– зауважив військовий аналітик.

Наскільки важливою є точність снарядів

Звісно, це важливо, але росіяни знайшли способи, як використовувати навіть неточні боєприпаси. Наприклад, для "загороджувального вогню" чи обстрілів населених пунктів, де похибка не є визначальною.

Наприклад, зараз йдуть бої за Селидово. Росіяни просто знищують там кожен будинок. При цьому можуть не гинути українські військові, не нищитися техніка, але на загальну ситуацію це впливає,

– підкреслив військовий аналітик.

Тому росіяни обрали таку тактику: їм неважливо наскільки точним буде приліт, вони просто хочуть, щоб все вибухало та горіло. До того ж Північній Кореї хочеться брати участь у війні. Уже стало відомо, що біля Донецька загинули 6 офіцерів з КНДР.

"Зрозуміло, що біля ракет, які постачає КНДР, мають бути їхні спеціалісти, інструктори. Тому люди на місці є потрібними, ймовірно, вони давно перебувають на окупованих територіях", – додав Ян Матвєєв.