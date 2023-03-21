"Плавлять броню й випалюють ворога": як працюють танкові снаряди зі збідненим ураном

Велика Британія разом з танками Challenger 2 надає Україні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Від таких боєприпасів ворог фактично не зможе втекти.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, снаряди зі збідненим ураном суттєво допоможуть українським військовим знищувати техніку противника.

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Щільність збідненого урану у 2 – 3 рази вища, ніж у сталі

Як розповів Світан, снаряди, які передає Велика Британія, фактично можна описати як тонкі дротики з оперенням зі збідненого урану. Цей важкий метал потрібен для того, аби збільшити щільність дротика.

Щільність збідненого урану у 2 – 3 рази вища за щільність сталі. Такий дротик запускають у будь-яку металеву ціль,

– розповів військовий експерт.

Для того, аби дротик почав летіти, його розміщують у боєприпас, який називається підкаліберним.

"Калібр цього дротика набагато менший калібру самого ствола. Тому його вставляють у своєрідний "кокон", після чого він розганяється у стволі гармати і йде рівно у ту точку, куди його спрямували", – зазначив Світан.

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Снаряди зі збідненим ураном здатні пробити до 1 метра броні

За словами полковника запасу ЗСУ, точність потрапляння снаряда у ціль забезпечують велика стартова швидкість, а також доволі істотне оперення. Снаряди зі збідненим ураном здатні пробити до 1 метра броні танка або іншої військової техніки. Однак після потрапляння у броню урановий боєприпас не вибухає.

"Снаряд пробиває броню, а далі за рахунок своєї кінетичної енергії розплавляється і починає випалювати броню та все, що є за нею. Таке завдання цього дротика", – зазначив Світан.

"Якщо снаряд потрапляє у ціль, танка вже немає"

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що від такого боєприпасу фактично неможливо втекти. Адже снаряд дуже точний і ефективно виконує свої завдання. Ба більше, перехопити його неможливо.

Стартова швидкість снаряда зі збідненим ураном одразу є надзвуковою. Якщо він потрапляє у броню, значить, танка або іншої техніки вже немає,

– наголосив військовий експерт.

Світан додав, що ворог фактично не зможе захиститись від такої зброї.

Чи становлять уранові снаряди радіаційну небезпеку

Військовий експерт наголосив, що під час роботи снаряда ніякої ядерної реакції немає.

Відбувається перехід кінетичної енергії в теплову при розплавленні самого дротика. Звісно, є залишкова радіація, оскільки це збіднений уран,

– сказав Світан.

Він пояснив, що рівень радіації справді буде не нульовим. І за радіаційним слідом можна визначити наявність самого урану.

"Але ця радіація взагалі не становить небезпеки й не може спричинити жодних проблем", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Challenger 2 – ідеальні машини для прориву

Снаряди зі збідненим ураном за показниками нічим не відрізняються від інших боєприпасів 155 калібру. Відтак, за словами Світана, українським військовим не потрібно жодної додаткової підготовки для роботи з такою зброєю.

Військовий експерт висловив сподівання, що Велика Британія надасть достатню кількість бронебійних снарядів для Challenger 2, аби танки працювали саме ними.

Ці машини можна відправляти на прорив. Танки Challenger 2 зі снарядами зі збідненим ураном розчистять простір попереду себе від техніки противника,

– розповів Світан.

Він додав, що Росії фактично немає чого протиставити такому типу озброєння.

Україна отримає снаряди зі збідненим ураном: коротко