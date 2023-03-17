На окупантів чекає "снарядний інсульт": коли на фронті буде перелом на користь ЗСУ

Російські окупанти неодноразово бідкались на нестачу боєприпасів. Зараз вони знизили інтенсивність обстрілів. Влітку 2023 року на Росію чекає "снарядний інсульт", відбудеться серйозний перелом у війні на користь ЗСУ.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник. За його словами, зараз росіяни можуть виготовляти приблизно 4 тисячі боєприпасів на добу, хоча перед повномасштабним вторгненням мали 15 – 20 мільйонів різних боєприпасів.

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Влітку буде перелом на користь ЗСУ

Черник зазначив, що зараз на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США виготовляли до 13 тисяч боєприпасів 155 міліметрів на місяць, а зараз цей показник становить 20 тисяч. Влітку 2023 року американці планують виробляти вже 50 тисяч снарядів щомісяця.

Натомість Росія наразі може виготовляти максимум до 4 тисяч боєприпасів на добу, хоча перед війною мала їх більше, ніж Сполучені Штати, підкреслив військовий експерт.

"Зараз все тримається виключно на запасах, які були перед вторгненням. Тоді вони мали від 15 до 20 мільйонів снарядів різних калібрів. Це дуже багато. В американців на той час їх було у межах 2, 5 мільйонів", – пояснив він.

Петро Черник пригадав, що влітку 2022 року окупанти розставляли артилерійські вали та використовували від 45 до 80 тисяч боєприпасів на день. Зараз ворог застосовує 15 тисяч снарядів щодня.

На мій погляд, якщо вони не зможуть переконати китайців, що треба надавати боєприпаси таких калібрів, то на літо їх чекає "снарядний інсульт". А ми вийдемо на показники у 15 тисяч за добу застосування боєприпасів. На осінь вийдемо в перевагу, це передумови для серйозного перелому війни,

– вважає військовий експерт.

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