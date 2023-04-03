Окупанти виють: кількість снарядів у росіян зменшилась уп'ятеро

На російському телебаченні уже обговорюється нестача боєприпасів окупаційної армії. Натомість міністр оборони Сєргєй Шойгу днями провів нараду, на який повідомив, що кількість боєприпасів зросла кратно.

Росіяни роблять подібні заяви лише у пропагандистських цілях, адже вони розуміють, що кількість військової підтримки України росте, а в росіян запаси закінчуються. Про це 24 Каналу розповів майор 103 бригади ТрО ЗСУ, депутат Львівської облради Олександр Ганущин.

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Ганущин зауважив, коли росіяни почули, що 17 європейських країн гарантували постачання Україні мільйону снарядів упродовж 2023 року, в них не знайшлося достойної відповіді, окрім як "випхати" Шойгу на нараду, де той мав розповідати про збільшення виробництва російських боєприпасів.

Військовий наголосив, що слова Шойгу не варто сприймати серйозно, це черговий пропагандистський крок.

Кількість боєприпасів зменшується

Зараз росіяни повідомляють, що бережуть боєприпаси до початку українського контрнаступу.

Ганущин підкреслив, якби Росія мала достатню кількість боєприпасів і налагоджену логістику до фронтових зон, вона б використовувала ці можливості.

Ще в першій половині літа 2022 року росіяни обстрілювали українські міста, використовуючи подекуди від 25 до 50 тисяч снарядів за добу. А це величезні цифри, востаннє таку кількість боєприпасів застосовували на Другій світовій війні.

А потім прийшов святий Himars, який виніс їм ближні склади із боєприпасами, які вони приготували, щоб рухатися далі. І так вся російська логістична машина почала буксувати,

– додав Ганущин.

Він повідомив, що у війну Росія вступила маючи 15 мільйонів снарядів, зараз у них лишилося близько 3. Половину літнього запасу росіян українці знищили після того, як отримали далекобійну артилерію.

Ганущин про снарядний голод росіян: дивитись відео