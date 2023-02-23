Проблема не тільки у ПВК "Вагнера", – військовий оглядач про ситуацію з артилерією в Росії

Нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин звинуватив російське міноборони, що його найманцям не постачають снарядів. Однак у всіх ворожих угрупувань погана ситуація з артилерією.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, під час наступів окупанти постійно зазнають поразок саме через відсутність постачання артилерії та боєкомплекту до неї.

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Фіаско росіян через відсутність артилерії

Коваленко зазначив, що не тільки у вагнерівців погано йдуть справи через відсутність снарядів, така ситуація спостерігається серед усіх російських військових угрупувань. Він пригадав, як росіяни зазнали фіаско у Вугледарі Запорізької області.

"Там було повне фіаско під час їхнього (російського – 24 Канал) наступу. Це наслідок того, що їм не вистачало боєкомплекту для артилерії. Артилерія у російських окупантів не працювала так, як має працювати під час наступальних дій. Отже, це проблема не тільки у ПВК "Вагнер", – вважає він.

Аналогічні ситуації у росіян склались під час штурмів Оріхового Запорізької області, Лиману на Донеччині та біля Кремінної на Луганщині, підкреслив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Середньостатистична кількість пострілів на добу продовжує зменшуватись. Іноді може бути піковою у день, коли йде накопичення боєприпасів, наприклад. Але потім значно зменшується,

– пояснив Коваленко.

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