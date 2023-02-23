Проблема не тільки у ПВК "Вагнера", – військовий оглядач про ситуацію з артилерією в Росії
Нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин звинуватив російське міноборони, що його найманцям не постачають снарядів. Однак у всіх ворожих угрупувань погана ситуація з артилерією.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, під час наступів окупанти постійно зазнають поразок саме через відсутність постачання артилерії та боєкомплекту до неї.
До теми Пригожин показав фото вбитих за день вагнерівців і поскаржився на нестачу боєприпасів
Фіаско росіян через відсутність артилерії
Коваленко зазначив, що не тільки у вагнерівців погано йдуть справи через відсутність снарядів, така ситуація спостерігається серед усіх російських військових угрупувань. Він пригадав, як росіяни зазнали фіаско у Вугледарі Запорізької області.
"Там було повне фіаско під час їхнього (російського – 24 Канал) наступу. Це наслідок того, що їм не вистачало боєкомплекту для артилерії. Артилерія у російських окупантів не працювала так, як має працювати під час наступальних дій. Отже, це проблема не тільки у ПВК "Вагнер", – вважає він.
Аналогічні ситуації у росіян склались під час штурмів Оріхового Запорізької області, Лиману на Донеччині та біля Кремінної на Луганщині, підкреслив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
Середньостатистична кількість пострілів на добу продовжує зменшуватись. Іноді може бути піковою у день, коли йде накопичення боєприпасів, наприклад. Але потім значно зменшується,
– пояснив Коваленко.
Коваленко про поразки загарбників: дивіться відео
Істерика Пригожина через "снарядний голод"
- "Кухар" Путіна та ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин опублікував фото своїх найманців, що лежать вбитими на українській землі. Він також поскаржився на те, що його бійцям бракує боєприпасів.
- Бійці "елітного" приватного батальйону "Вагнера" пачками гинуть на війні проти нашої держави, та це визнає їхній лідер Пригожин. Однак, за його словами, відбувається це начебто тому, що командувач "СВО" Герасимов та міністр оборони Росії Шойгу не хочуть ділитися зброєю з його підрозділом.
- Відомо, що ватажок ПВК дав інтерв'ю одному з провоєнних телеграм-каналів та опублікував світлину вагнерівців, що загинули за добу. Він впевнений, що "200-х" бійців могло бути б вп'ятеро менше, якби не "снарядний голод".
- Водночас він відповів на питання стосовно того, чи облишать вагнерівці спроби взяти Бахмут на Донеччині. Маразматик запевнив, що його найманці будуть пробувати захопити населений пункт "до пабєдного". А коли закінчаться всі вагнерівці, тоді, найімовірніше, Шойгу з Герасимовим мають взяти до рук автомати, за його ж словами.