Ситуація гірша, ніж була влітку: як на фронті відчувається снарядний голод

Європа надолужує процес виробництва снарядів. Але їхні склади поповнюватимуться поступово протягом років. Натомість нам боєприпаси потрібні уже зараз.

Наприклад, Франція наростила потужності виробництва снарядів для України до 3 тисяч на місяць, про що в розмові з 24 Каналом зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Натомість наші Сили оборони на день вистрілюють 2 тисячі снарядів.

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"Що таке снарядний голод? Якщо ще два місяці тому ключове було виявити вчасно координати цілей, дати їх артилерії і далі стояло тільки питання встигне чи ні ця ціль втекти, то зараз збирається інформація по цілях, вибирається на яку витрачатимуться снаряди", – пояснив ситуацію він.

Дикий додав, що той мільйон снарядів, які були обіцяні нашій країні, отримати можна. Питання в тому, що європейські заводи не встигають зробити таку кількість.

Ситуація зі снарядами

Що стосується противника, то росіяни теж відчувають снарядний голод. Але вони наразі вистрілюють по 10 тисяч боєприпасів. Утім, окупанти працюють не по об'єктах, а площах, перед цим у них йде пристрілка, яка теж потребує додаткової кількості снарядів.

"Нам би 10 тисяч на день, то ми б їх просто рознесли. Це за рахунок того, що зараз зовсім інша точність нашої артилерії, аніж їхньої", – зауважив екскомандир.

Але важливо враховувати ситуацію з втратами. Їх росіяни значно відчувають як у живій силі, так і техніці. Якщо перший пункт вони можуть якось нагнати, то з танками, наприклад, є проблеми.

"В їніх нібито бездонних запасах вже просвічується те саме дно. І десь навесні вони видихнуться. І тоді відкривається вікно можливостей для нас", – сказав Дикий.

Як саме ми ним скористаємося – питання залежить від двох факторів. Перший – чи встигнуть домовитися конгресмени у США і як швидко відновиться постачання зброї. Другий – мобілізація всередині країни.

"Російська армія сильно знекровлена боями 2023 року. Я не певен, чи витримає ще один такий сезон. Тому від нас залежить, чи будуть люди і, на жаль, не від нас залежать снаряди. Але нам треба йти вперед, добивати їх. Інакше ми стоятимемо в обороні, чекатимемо поки росіяни проведуть ще одну мобілізацію, зберуть сили і так далі", – додав він.

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