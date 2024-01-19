Снайперка "Фенікс" після втрати ноги планує повернутися на фронт: її мотивація – син

Незламна снайперка Анастасія Савка із псевдо "Фенікс", яка втратила на війні ногу, планує повернутись на фронт заради свого сина.

Військова втратила ногу, коли підірвалась на ворожій міні. Зараз вона відновлюється після поранення у Національному реабілітаційному центрі "Незламні".

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До повномасштабного вторгнення, Анастасія жила у Львові та виховувала сина Ярему. Дівчина працювала адміністратором у са­лоні автосервісу. Та після 24 лютого Анастасія подалася в ТРО, каже – не змогла всидіти на місці. У складі 118-ї бригади вона знищувала ворогів на запорізькому напрямку.



"Фенікс" підірвалась на міні / Фото UNBROKEN

Наприкінці листопада, під час виконання чергового бойового завдання, Настя випадково наступила на ворожу міну і підірвалася. Уламки сильно пошкодили ліву ногу захисниці.



Анастасія втратила ногу на війні / Фото UNBROKEN

Анастасія наразі проходить реабілітацію

Снайперка "Фенікс" у прямому сенсі "відродилась" після тяжкого поранення і має на меті повернення на фронт. Анастасія вважає, що її обов'язок – це боронити майбутнє свого сина та своєї країни.

Відомо, що після поранення у центрі де лікується снайперка, їй сформували куксу. В Анастасії невисока ампутація, тому, спеціалісти центру дають сприятливий прогноз щодо протезування.

"Поки рана гоїться, Анастасія займається фізичною та психологічною реабілітацією у Центрі. П'ятирічний Ярема, якого від початку служби захисниці виховують її батьки, постійно навідує маму", – повідомили у реабілітаційному центрі.

Снайперка воюватиме заради сина

Анастасія розповіла, що війна асоціюється у її сина Яреми з війною. Він у відносно безпечному місці.

"Часто каже, що боїться вирости, поїхати в "Україну" і померти. Я не хочу аби він жив в такому постійному страху та здригався від звуку сирен. І тому маю гарантувати його безпеку та майбутнє", – зізнається Анастасія Савка.



Анастасія разом із сином Яремою / Фото UNBROKEN

І для цього "Фенікс" каже, що зробить все можливе: відродиться після поранення, повернеться на фронт та продовжуватиме боронити майбутнє своєї дитини та своєї країни.