Снайперські прицільні постріли на Донбасі – майже в минулому, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що останнім часом значно зменшилась кількість обстрілів на Донбасі. Зокрема, мовиться про прицільні снайперські постріли, від яких гинуло найбільше наших захисників.

Про це глава держави повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни". Зеленський наголосив, що щодо пасхального перемир'я все було домовлено.

Важливо Україна не хоче війни, але буде нарощувати військову потужність, – Зеленський

Бачимо вагоме зменшення пострілів, – Зеленський

Україна показала максимально своє відношення щодо вирішення питання саме мирним шляхом. Не було домовлено з точки зору публікації через те, що формулювання не підходило російській стороні. Ми бачимо вагоме зменшення пострілів,

– пояснив Зеленський.

Глава держави зауважив, що саме через прицільні снайперські постріли противника загинуло близько 30 українських військових з початку 2021 року.

З початку року на Донбасі загинули 42 українські військові

Зазначимо, що з початку 2021 року на Донбасі обірвалось життя 42 українських героїв. У травні ворожі обстріли стали смертельними для 4 наших військовослужбовців.