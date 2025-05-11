Карпати засипає снігом: у травні на Івано-Франківщині знову панує негода

Українські Карпати продовжує засипати снігом. Уранці неділі, 11 травня, на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували мороз у 6 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС України в Івано-Франківській області. Упродовж доби на вершині випало близько 5 сантиметрів снігу.

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У Карпатах випав сніг

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, падає сніг. Вітер північний, швидкістю 6 метрів за секунду, а температура повітря – мінус 6 градусів за Цельсієм.

Окрім того, рятувальники Івано-Франківської області попередили про сильний дощ, у горах – з мокрим снігом (15 – 29 міліметрів за 12 годин і менше). Оголошено I рівень небезпеки – жовтий.

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До уваги туристів! У ДСНС закликають бути обачними під час мандрівок. Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та завантажте застосунок "Порятунок у горах". Додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, зокрема голосових дзвінків і передачі сигналів SOS із географічними координатами.

Нагадаємо, середньомісячну температуру в травні 2025 року прогнозують у межах +15 – +19 градусів, а в гірських районах +12 – +14 градусів.